شيخ الأزهر ينعي شهداء الهجوم الإرهابي في رفح2017-07-07 18:50:50
نعى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، شهداء الواجب الوطني الذين ارتقوا اليوم /الجمعة/ اثر الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف عددا من جنود الوطن الأوفياء جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.
وأكد شيخ الأزهر - في تصريح صحفي - أن هؤلاء الشهداء البواسل قدموا أرواحهم في سبيل رفعة هذا الوطن وأمنه واستقراره، مشددا على أن دمائهم الطاهرة ستظل لعنة على هؤلاء الجبناء الخونة وداعميهم من الداخل والخارج، ممن باعوا دينهم وخانوا عروبتهم وأمتهم وشعوبهم، مطالبا بضرورة توحيد الجهود الدولية في مواجهة الجماعات والدول الداعمة للإرهاب والراعية له.
وأشاد بشجاعة وبسالة أبطال القوات المسلحة في حماية الأرض والحدود ونجاحهم في القصاص للشهداء، موضحًا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا وعزيمةً على هزيمة هذا الإرهاب الغاشم حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره، داعيًا الشعب المصري - بكافة فئاته وطوائفه - إلى الاصطفاف خلف قيادته والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة قوى الإرهاب والإفساد.
وتقدم شيخ الأزهر، بخالص العزاء للشعب المصري وللقوات المسلحة وأسر الشهداء البواسل، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كان الأزهر الشريف أدان بشدة الحادث الإرهابي الغادر، الذي استهدف النقيب إبراهيم العزازي، الضابط في الأمن الوطني، أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة في منطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية.
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