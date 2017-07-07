استقر البرتغالى أجستو إيناسيو المدير الفنى للزمالك، على مغادرة اللاعبين المقرر استبعادهم من مواجهة أهلي طرابلس الليبي، الليلة من معسكر برج العرب، بعد خوض المران فى السابعة مساءً، على استاد برج العرب.

كان إيناسيو قد اصطحب قائمة تضم 27 لاعب إلى معسكر الإسكندرية - منذ أول أمس /الأربعاء/ - لمواجهتي الاتحاد السكندري في الدوري وأهلي طرابلس الليبي يوم /الأحد/ في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ويأتى على رأس المستبعدين غير المقيدين إفريقيا مثل محمد مسعد.

وانتهى الزمالك من خوض مباراة الاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء أمس، وفاز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليُقرر إيناسيو تحديد القائمة التي ستشارك أمام الأهلي الليبي واستبعاد باقي اللاعبين من المعسكر اليوم بعد المران مع إمكانية بقاء طارق حامد لخضوعه لعلاج تحت إشراف الجهاز الطبى بعد الإصابة التى لحقت به أمام زعيم الثغر.

في سياق متصل، وصل إلى القاهرة اليوم، طاقم الحكام المقررة إدراته للمباراة، وتوجه طاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة بصحبة نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك إلى الاسكندرية التي تحتضن المواجهة وسيقوم الحكام بمعاينة ملعب برج العرب مساء اليوم.

ويقود المباراة طاقم حكام من مدغشقر مكون من: حكم ساحة حمادة الموسى نامبياندراز ومساعد أول بيير چين إيريك ومساعد ثانٍيلومانانا فيرديناند وحكم رابع عبد الوهاب كانوسو كما وصل أيضا الجزائري مراد الدعي مراقب المباراة.