أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن سعادته بلقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورج الألمانية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم /الجمعة/ عن بوتين قوله - قبيل اجتماعه الثنائي الأول مع ترامب - “تحدثنا عبر الهاتف مرات عديدة حول أمور ثنائية ودولية هامة جدا، لكن محادثات الهاتف ليست كافية أبدا”، مضيفا “إذا أردنا حل الأمور الثنائية والدولية الخطيرة فبالطبع سنحتاج إلى اللقاء شخصيا”.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ناقش العديد من الأمور مع بوتين، معربا عن اعتقاده بأن الأمور تجري بشكل جيد جدا وأن أمورا إيجابية ستحدث.