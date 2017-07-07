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"قطان" : الارهاب لن ينال من عزيمة الشعب المصرى
سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة أحمد عبد العزيز قطان

"قطان" : الارهاب لن ينال من عزيمة الشعب المصرى

2017-07-07 17:21:31

أكد السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن الأعمال الإرهابية الخسيسة والجبانة، وآخرها حادث رفح الإرهابى، لن ينال من عزيمة الشعب المصرى، وأن قيادة السعودية وحكومتها وشعبها سيقف دائماً بجانب مصر حتى تقضى على هذه الظاهرة التى استشرت فى أوطاننا العربية بشكل خاص.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية على فضائية on live، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمتنا ووحدتنا تجاه محاربتها، مؤكدا أن “مصر أكبر من أن تنال منها هذه الأفعال، وقادرة بقيادتها وتصميم شعبها على القضاء على هذه الظاهرة فى القريب العاجل”.

وشدد على ضرورة توحيد الصفوف والتنسيق الدائم للقضاء على ظاهرة الإرهاب، مؤكداً أن السعودية نادت دائماً بضرورة التضامن والتكاتف والتنسيق الدائم للقضاء على هذه الفئة الضالة التى أضلت وأفكارها التى تبثها، وأنهم عازمون من القضاء على الإرهاب.

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