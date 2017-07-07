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وزارة دفاع أذربيجان: توجيه ضربات عسكرية إلى وحدات بالجيش الأرميني
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

وزارة دفاع أذربيجان: توجيه ضربات عسكرية إلى وحدات بالجيش الأرميني

2017-07-07 17:21:23

أعلنت وزارة دفاع أذربيجان، أن قوات الجيش وجهت ضربات عسكرية استباقية إلى وحدات الجيش الأرميني في منطقة قره باغ، مؤكدة وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة نتيجة هذه الضربات.
وأوضحت الوزارة - خلال بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الجمعة/ - “أن القوات المسلحة قصفت مواقع للجيش الأرميني بعد وضع الأخير وحداته في حالة جاهزية قصوى”، مشيرة إلى أن القصف هدفه منع تنفيذ أي “عمل استفزازي” من قبل الجانب الأرميني وانتقامًا لقتل سكان بلدة ألخانلي.
وأكد البيان أن هذه الضربات، أدت إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وتدمير عدد من الآليات العسكرية ومنشآت عسكرية.
يذكر أن الوضع الأمني في منطقة قره باغ تدهور في 4 يوليو بعد أن قتل مدنيان في بلدة ألخانلي الأذربيجانية بعد تعرضها لقصف من قبل القوات الأرمينية، وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن وقوع الحادث، كما أن منطقة قره باغ، ذات الغالبية الأرمنية، أعلنت انفصالها عن أذربيجان في بداية التسعينيات بعد نزاع مسلح استمر على مدى سنتين.

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