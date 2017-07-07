دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” العديد من “الهاشتاجات” للتنديد بالهجوم الإرهابى الغاشم الذى حاولت عناصر تكفيرية تنفيذه على بعض نقاط التمركز جنوب رفح اليوم ” الجمعة”، حيث سيطرت سبع تريندات على قائمة الاكثر تداولا.

وتصدرت هاشتاجات “شهداء الوطن” ، و”الشعب يدعم الجيش والشرطة “، و “الجيش المصري رجال” و”المتحدث العسكري”، و”الجيش المصري” و”سيناء” و“north Sinai” على قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر.

وأدان المشاركون فى “الهاشتاجات” الحادث الارهابي، مشيدين ببسالة رجال القوات المسلحة فى التصدي للهجوم وأنه لن تجعلنا نتراجع عن مواجهة الارهاب ،داعين للشهداء بالرحمة وأن يتغمدهم الله فسيح جناته.