 Moheet on google
الجمعة 7 يوليو 2017 05:52 مساءً
روابط سريعة
إدانة حادث رفح الإرهابي تتصدر 7 "تريندات" على تويتر
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

إدانة حادث رفح الإرهابي تتصدر 7 "تريندات" على تويتر

2017-07-07 17:21:22

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” العديد من “الهاشتاجات” للتنديد بالهجوم الإرهابى الغاشم الذى حاولت عناصر تكفيرية تنفيذه على بعض نقاط التمركز جنوب رفح اليوم ” الجمعة”، حيث سيطرت سبع تريندات على قائمة الاكثر تداولا.

وتصدرت هاشتاجات “شهداء الوطن” ، و”الشعب يدعم الجيش والشرطة “، و “الجيش المصري رجال” و”المتحدث العسكري”، و”الجيش المصري” و”سيناء” و“north Sinai” على قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر.

وأدان المشاركون فى “الهاشتاجات” الحادث الارهابي، مشيدين ببسالة رجال القوات المسلحة فى التصدي للهجوم وأنه لن تجعلنا نتراجع عن مواجهة الارهاب ،داعين للشهداء بالرحمة وأن يتغمدهم الله فسيح جناته.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3