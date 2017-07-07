قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنه من المحتمل مد العمل بالقانون العرفي، الذي كان تم فرضه لمدة 60 يوما جنوبي البلاد للتعامل مع الحصار الذي يفرضه مسلحون متحالفون مع تنظيم “داعش” الإرهابي على مدينة “ماراوي”، موضحا أن الوضع لازال حرجا.

وأضاف دوتيرتي - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الجمعة/ - أنه سيرفع الأحكام العرفية، التي من المقرر أن ينتهي مفعولها خلال أسبوعين تقريبا، إذا ماقال الجيش والشرطة إن الخطر الذي يمثله المسلحون قد انخفض.

يذكر أن الرئيس الفلبيني كان قد أعلن في الـ23 من مايو الماضي، خلال زيارة له إلى روسيا، تطبيق الأحكام العرفية لمدة 60 يوما في جزيرة “مينداناو” بجنوب البلاد بعد اندلاع اشتباكات بين الجيش الفلبيني ومسلحين ينتمون إلى تنظيم “أبو سياف” الإرهابي في مدينة “ماراوي”.