أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية اليوم /الجمعة/ أنها أنجزت 99% من مهامها القتالية في مدينة الموصل، مؤكدة مواصلة البحث عن مسلحين في المدينة.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية خلال بيان أوردته قناة “روسيا اليوم”، إن “قواتنا انجزت 99% من مهامها القتالية في مدينة الموصل والقوات تبحث الآن عن الدواعش المتخفين والأفخاخ في منطقة النجفي بالموصل القديمة”.

وأوضحت الشرطة أن القوات الأمنية المشتركة تمكنت من استعادة الغالبية العظمى من مدن الموصل، فيما أكد عدد من القادة الأمنيين أن إعلان النصر النهائي على تنظيم (داعش) الإرهابي في الموصل سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة”.