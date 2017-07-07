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دراسة سعودية: قطر تبث يوميا تغريدات ومواقع مسيئة للمملكة
سعود القحطاني
سعود القحطاني

دراسة سعودية: قطر تبث يوميا تغريدات ومواقع مسيئة للمملكة

2017-07-07 16:33:22

كشفت دراسة متخصصة لمراجعة محتوى الحسابات المصطنعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وقوف قطر خلف أكثر من 23 ألف حساب رقمي، تبث يوميا تغريدات مسيئة للمملكة العربية السعودية وتحاول تأليب الرأي العام.

ونقلت قناة “العربية ـ الحدث” الفضائية اليوم /الجمعة/ عن سعود القحطاني مستشار الديوان الملكي السعودى كاشفا عن وجود 23 ألف حساب رقمي جندته قطر للإساءة للمملكة العربية السعودية والترويج لسياساتها العدوانية ضد دول المنطقة.

وبحسب الدراسة تستخدم تلك الحسابات مصطلحات بعينها لمرة أو أكثر في كل 6 تغريدات ويروج لها منشقون سعوديون، مشيرة إلى أن أكثر عبارة تم تكرارها من قبل الحسابات المصطنعة هى “تميم المجد” وذلك من خلال حسابات تستخدم صورة حمد وتميم آل ثانى.

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