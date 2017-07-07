أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعملية البطولية التي نفذتها قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء وأحبطت هجومًا إرهابيًّا للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من أربعين فرد تكفيري وتدمير ست عربات.

وأكد المرصد فى بيان له، أن صلابة الدولة المصرية وشجاعة قواتها واستبسالهم يُعد العامل الرئيسي في منع الإرهابيين من التمركز في سيناء، إضافة إلى إيمان أبناء مصر عامة، وأهالي سيناء خاصة، بأهمية تطهيرها من الإرهاب ومساندتهم لقوات الأمن والجيش في حربهم ضد تنظيمات العنف هناك، لافتًا إلى أن قواتنا المسلحة لم ولن تدع أي فرصة أمام الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الشيطانية التي تهدف إلى تمزيق الوطن وتهديد سلامته.

وأضاف أن معركة مصر ضد الإرهاب معركة مصيرية تستهدف حماية القطر المصري بأكمله، لذا ينبغي على كل مصري حريص على أمن وطنه ومستقبله أن يقدم يد العون والمساعدة،وأن يساند قواته المسلحة والأجهزةالأمنية في حربها الضروس ضد الإرهاب في سيناء، وألا يدع مجالاً للوقيعة بين الوطن وأهله، فلا سبيل لقوى التطرف والعنف للنيل من هذا الوطن إلا بزرع الشقاق وإثارة الفتن ونشر الفزع والاضطرابات بين الناس. داعيًاإلى ضرورة المثابرة والاستمرارية والقوة والعزيمة والإيمان بقوة هذا الوطن وتماسك أهله من أجل دحر قوى الإرهاب والظلام.

وأشار مرصد الإفتاء إلى أنه أثناء القيام بهذه العملية البطولية تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فرد من أبطال قواتنا المسلحة.

وينعي مرصد الإفتاء شهداء الوطن الأبرار، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.

وكان مفتى الجمهورية قد نعى فى وقت سابق شهداء القوات المسلجة.