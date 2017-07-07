أشاد حلمي النمنم وزير الثقافة، بسرعة رد القوات المسلحة على العملية الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء، مشيرا إلى أن الرد جاء حاسما وأسفر عن تصفية عدد كبير من الإرهابيين.

وأوضح النمنم من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أن البلاد العربية بدأت في الدخول إلى مرحلة “ما بعد داعش” أو “فلول الإرهاب” بعد هزيمة “داعش” في الدول العربية.

وأعلن أن مصر في “المرحلة النهائية من حرب ضد الإرهاب”، معربا عن تقديره لوعي الشعب المصري بهذا وصموده.

واعتبر أن قضية الإرهاب أصبحت قضية عالمية ، حيث سيتم طرح الملف على مائدة “قمة العشرين”.

وكان المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي قد أعلن في بيانا له صباح اليوم أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء قد تمكنت من إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.

وأشار إلى أن عمليات التصدي قد أسفرت عن مقتل “40” إرهابي واستشهاد وإصابة 26 فرد من القوات المسلحة، بالإضافة إلى تدمير 6 عربات تابعين للعناصر الإرهابية.