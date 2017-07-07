قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي الحاكم ماتيو رينزي إن بلاده ستوقف المدفوعات للاتحاد الأوروبي إذا لم يعد توزيع المهاجرين على دول أوروبا.

وأضاف رينزي في تصريح حول ما تمخض عنه الاجتماع غير الرسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإستونية (تالين) “أن البلدان الأوروبية التي تعهدت باستقبال المهاجرين إن لم تفِ بوعدها، فأعتقد أن من الإنصاف القول بأن إيطاليا لن تسهم بدفع 20 مليار يورو سنويا لميزانية الاتحاد الأوروبي، بل بـ12 مليار فقط”.

وأردف رينزي - وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - “إن أغلقوا هم الموانئ فسنمنع نحن الأموال”، مبينا أن “الأمر لا يتعلق بعملية ابتزاز، بل بنتيجة بسيطة”.

واختتم رئيس الحكومة الإيطالية السابق تصريحاته بالقول “إنه موقف أعربنا عنه قبل عام، وأعتقد أن الإيطاليين جميعا متفقون بشأنه”.