طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة زعماء العالم المجتمعين بقمة دول مجموعة العشرين المنعقدة في هامبورج الألمانية بالاستعداد لتقديم تنازلات إذا ما أرادوا حل مشاكل العالم.

وأضافت ميركل - حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية - أن الملايين حول العالم يتابعون القادة أملا في أن يتمكنوا من الإسهام في حل تلك المشكلات.

وتابعت المستشارة الألمانية “جميعنا يعلم التحديات العالمية الكبيرة كما نعلم أن الوقت ضاغط”، معربة عن تأكدها من أن الجميع سيبذل الجهود لتحقيق نتائج جيدة.

وجاءت تصريحات ميركل في حديثها ببداية غداء العمل مع القادة والمخصص لمناقشة النمو العالمي والتجارة.

وتستضيف مدينة هامبورج الألمانية قمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم وسط تظاهرات نظمها محتجين على انعقاد القمة.