 Moheet on google
الجمعة 7 يوليو 2017 05:58 مساءً
روابط سريعة
ميركل تطالب زعماء العالم بتقديم التنازلات لمواجهة المشكلات العالمية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

ميركل تطالب زعماء العالم بتقديم التنازلات لمواجهة المشكلات العالمية

2017-07-07 16:07:46
وكالات

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة زعماء العالم المجتمعين بقمة دول مجموعة العشرين المنعقدة في هامبورج الألمانية بالاستعداد لتقديم تنازلات إذا ما أرادوا حل مشاكل العالم.
وأضافت ميركل - حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية - أن الملايين حول العالم يتابعون القادة أملا في أن يتمكنوا من الإسهام في حل تلك المشكلات.
وتابعت المستشارة الألمانية “جميعنا يعلم التحديات العالمية الكبيرة كما نعلم أن الوقت ضاغط”، معربة عن تأكدها من أن الجميع سيبذل الجهود لتحقيق نتائج جيدة.
وجاءت تصريحات ميركل في حديثها ببداية غداء العمل مع القادة والمخصص لمناقشة النمو العالمي والتجارة.
وتستضيف مدينة هامبورج الألمانية قمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم وسط تظاهرات نظمها محتجين على انعقاد القمة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3