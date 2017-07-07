 Moheet on google
الجمعة 7 يوليو 2017 05:45 مساءً
روابط سريعة
إسرائيل ترفض مراقبة روسيا للمناطق الآمنة في جنوب سوريا
قوات روسية قرب اوكرانيا

إسرائيل ترفض مراقبة روسيا للمناطق الآمنة في جنوب سوريا

2017-07-07 16:08:52
أ ش أ

ذكرت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أن إسرائيل ترفض مراقبة روسيا ‏للمناطق الأمنة في جنوب سوريا وتعارض مشاركة إيران وتركيا فى تشكيل مناطق تخفيف ‏التصعيد. ‏
وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني ، أنه في الوقت الذي تأمل فيه إسرائيل إبقاء إيران ‏وحزب الله بعيدا عن حدودها، فإنها لا تسعى لأن يكون لها دور نشط في المنطقة الأمنة .‏
‏ وكان مبعوث أمريكي قد وصل إلى إسرائيل قبل أسبوعين وأجرى محادثات مع مسؤولين ‏إسرائيليين كبار حول إقامة مناطق لتخفيف حدة التوتر في المناطق المجاورة لجنوب سوريا ‏بالقرب من الحدود الاسرائيلية والأردنية في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الاهلية في ‏سوريا‎.‎
‏ وصرح مسؤولون اسرائيليون كبار أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تعارض قيام القوات ‏الروسية بالاشراف على ما يحدث في هذه المناطق.. وتفضل وجود قوات أمريكية‎.‎
‏ وقد نشأت فكرة اقامة مناطق لتخفيف التوتر بعد تولي الرئيس الامريكى دونالد ترامب مهام ‏منصبه فى يناير الماضي. وقد دفع كل من البيت الأبيض والكرملين بهذه الفكرة كوسيلة لإنهاء ‏الحرب الأهلية. وفي مطلع أبريل، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ‏بنيامين نتانياهو أعرب عن قبوله فكرة كل من واشنطن وموسكو واعتبرها وسيلة لابقاء ايران ‏وحزب الله بعيدا عن الحدود الاسرائيلية‎.‎

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3