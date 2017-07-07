ذكرت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أن إسرائيل ترفض مراقبة روسيا ‏للمناطق الأمنة في جنوب سوريا وتعارض مشاركة إيران وتركيا فى تشكيل مناطق تخفيف ‏التصعيد. ‏

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني ، أنه في الوقت الذي تأمل فيه إسرائيل إبقاء إيران ‏وحزب الله بعيدا عن حدودها، فإنها لا تسعى لأن يكون لها دور نشط في المنطقة الأمنة .‏

‏ وكان مبعوث أمريكي قد وصل إلى إسرائيل قبل أسبوعين وأجرى محادثات مع مسؤولين ‏إسرائيليين كبار حول إقامة مناطق لتخفيف حدة التوتر في المناطق المجاورة لجنوب سوريا ‏بالقرب من الحدود الاسرائيلية والأردنية في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الاهلية في ‏سوريا‎.‎

‏ وصرح مسؤولون اسرائيليون كبار أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تعارض قيام القوات ‏الروسية بالاشراف على ما يحدث في هذه المناطق.. وتفضل وجود قوات أمريكية‎.‎

‏ وقد نشأت فكرة اقامة مناطق لتخفيف التوتر بعد تولي الرئيس الامريكى دونالد ترامب مهام ‏منصبه فى يناير الماضي. وقد دفع كل من البيت الأبيض والكرملين بهذه الفكرة كوسيلة لإنهاء ‏الحرب الأهلية. وفي مطلع أبريل، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ‏بنيامين نتانياهو أعرب عن قبوله فكرة كل من واشنطن وموسكو واعتبرها وسيلة لابقاء ايران ‏وحزب الله بعيدا عن الحدود الاسرائيلية‎.‎