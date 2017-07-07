نعى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، شهداء الواجب من أبناء جيشنا العظيم الذين استشهدوا اليوم بيد الغدر والخسه، وهم يحمون أرض الوطن ويدافعون عن شعبه وزهقت أرواحهم الطاهرة فداء للوطن والمواطن.

وقال زين في بيان اليوم الجمعة “إن مصر بوحدة شعبها وجيشها ستنتصر - بإذن الله - على الإرهاب الأسود، ودورنا كأعلام وطني أن نكشف زيف معتقدات التنظيمات الإرهابية ونتصدى للأفكار المتطرفة ونكشف مخططات الهدم لمن يدعم ويمول هذه التنظيمات”.

وأضاف أن للإعلام الخاص دورا هاما - أيضا - في ذلك فعلينا توحيد الجهود لمجابهة هذا العدو الذي يستهدف القتل والتدمير وتعطيل مسيرة التنمية فى وطننا.

وكان المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي قد أعلن في بيانا له صباح اليوم أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء قد تمكنت من إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.

وأشار إلى أن عمليات التصدي قد أسفرت عن مقتل “40” إرهابي واستشهاد وإصابة 26 فرد من القوات المسلحة، بالإضافة إلى تدمير 6 عربات تابعين للعناصر الإرهابية.