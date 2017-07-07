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الأردن يرحب بقرار اعتبار «الخليل والحرم الإبراهيمي» كتراث عالمي
اليونسكو
اليونسكو

الأردن يرحب بقرار اعتبار «الخليل والحرم الإبراهيمي» كتراث عالمي

2017-07-07 15:56:37
وكالات

رحب الأردن بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” بإدراج مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كمنطقة تعرف “بقيمتها العالمية الاستثنائية”.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، في تصريح اليوم الجمعة، إن القرار الذي تم تقديمه من المجموعة العربية في اليونسكو وبدعم عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة يؤكد عدم شرعية الإجراءات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، مثلما يؤكد على مواجهة المحاولات الإسرائيلية فرض وقائع جديدة في مدينة الخليل القديمة، وهي انتهاكات مرفوضة وغير قانونية.
وأشار المومني إلى أن قرار وضع مدينة الخليل على لائحة مواقع التراث العالمي، يسهم في حمايتها من المخاطر التي تهدد تراث المدينة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو في اجتماعاتها اليوم بمدينة كركوف البولندية صوتت بصورة سرية على العديد من المواقع المقترحة حيث فازت مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي بأغلبية الأصوات رغم محاولات إسرائيل والدول الداعمة لها تعطيل عملية إدراج الخليل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.

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