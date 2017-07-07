شنت قوات الجيش والحشد الشعبى بالعراق اليوم الجمعة هجوما على قرية الإمام غربي القيارة جنوب محافظة نينوى، لطرد مسلحى تنظيم “داعش” الارهابى من القرية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر أمني قوله إن وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي وصل إلى قرية الإمام غربي القيارة على رأس تعزيزات عسكرية كبيرة للوقوف على الوضع الأمني هناك.

وفي سياق معركة الموصل، أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، أن قواته تخوض معارك الساعات الأخيرة لتحرير ما تبقى من الموصل القديمة، موضحا أن تنظيم “داعش” يتمركز في 250 متراً في منطقة النجفي بالمدينة القديمة.

وأشار جودت إلى أن قواته أنجزت 99% من مهامها القتالية في مدينة الموصل، وأن القوات تجري بحثا عن الدواعش المتخفين والأفخاخ في منطقة النجفي.