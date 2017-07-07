اعتقلت عناصر المخابرات السرية الأمريكية اليوم ” الجمعة ” رجلا حاول الدخول إلى برج ترامب في نيويورك لرؤية إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي.

وذكرت صحيفة “نيويورك ديلى نيوز” الأمريكية أنه تم إيقاف الرجل ، ويدعى أدامس بينيتيز (52 عاما) من قبل عناصر المخابرات السرية، ووجدوا أنه يرتدي سترة مضادة للرصاص ويحمل سكاكين.

وقالت الشرطة إنه كان يرتدي السترة القتالية تحت قميصه عندما وصل إلى البرج ، وقال للشرطة إنه عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يريد التحدث إلى إيفانكا عن مصنعها لتصنيع الفساتين - وأنه يمتلك المبنى - إلا أن عملية البحث كشفت أنه كان يحمل سكاكين وهوية مزورة.

ونقل الرجل إلى مستشفى لتحديد إن كان يعاني مرضا نفسيا من عدمه ، كما وجهت إليه تهمة حيازة الأسلحة وامتلاكه لهوية احتيالية.

يشار إلى أن ايفانكا ترامب توجهت إلى هامبورج أمس الخميس للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية، ويبدوا أن الرجل لم يكن يعلم أنها غير متواجدة ببرج ترامب.