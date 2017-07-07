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خبير عسكري: أصابع قطر تظهر بوضوح في حادث سيناء الإرهابي
شمال سيناء - قوات

خبير عسكري: أصابع قطر تظهر بوضوح في حادث سيناء الإرهابي

2017-07-07 16:02:59
أ ش أ

قال اللواء عبد الفضيل شوشة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا إن أصابع قطر تظهر بوضوح في الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في سيناء.
وأضاف شوشة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن “قطر تدفع بكل أوراقها الإرهابية سواء تنظيم داعش أو جماعة الإخوان للانتقام من مصر بعد الدور البارز للقاهرة في المقاطعة العربية المفروضة على قطر لدعمها للإرهاب واستضافة مصر للاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين للتعليق على الرد القطري السلبي على مطالب الدول الأربع”.
وقال شوشة “قطر عمدت إلى زيادة التمويل المادي، الذي تدفعه للجماعات الإرهابية لتنفيذ المزيد من العمليات في مصر بهدف زعزعة الاستقرار والانتقام، ولكن قواتنا المسلحة قادرة على إفشال تلك المخططات”.
وأضاف أن “قطر توفر البيئة الحاضنة للإرهاب، وجزء من هذه العمليات يعد ردا على جهود الجيش المصري البارزة في دحر الإرهاب فقواتنا المسلحة وجهت ضربات موجعة للإرهاب في سيناء خلال الفترة الماضية وقتلت واعتقلت العديد من القيادات كما أغلقت الأنفاق وقيدت تحركات الإرهابيين”.
وعن دور قبائل سيناء في مواجهة الإرهاب، أكد اللواء عبد الفضيل شوشة، وهو محافظ سابق لشمال سيناء، تعاون قبائل سيناء مع قوات الجيش وهذا التعاون تسبب في أن الإرهاب بات يوجه ضرباته لقيادات القبائل.
وأكد أن مصر لن تترك ثأرها مع قطر التي ترعى الإرهاب، وقال “دماء شهدائنا لن تذهب هدرا، وسنحاسب المسؤولين عن إراقتها”.

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