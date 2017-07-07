«القوى العاملة»: تلقى طلبات «تدريب الخدمات البترولية» الأحد المقبل2017-07-07 15:49:50
تبدأ وزارة القوى العاملة بعد غد “الأحد” وحتى ” الخميس” المقبل، قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين فى التدريب من الشباب مجانا، علي المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية - بشركة ويزرفورد - بداية من أعمال استكشاف البترول ، وحفر الآبار ، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار وصيانة الأجهزة والمعدات ، وذلك في إطار التعاون مع الوزارة والشركة ومؤسسة مصر الخير .
وصرح محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه سوف يمنح المتدرب مكافأة 1000 جنيه شهرياً طول فترة البرنامج التدريبي المنفذ لمدة ثلاثة شهور ، مشيرا إلي أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المعاهد الفنية فوق المتوسط ، ومدارس التعليم الفني الصناعي (الخمس سنوات) وخريجي الجامعة العمالية ، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ، مع الإلمام باللغة الانجليزية ، والسن لا يزيد علي 25 سنة.
وأشار الوزير إلي أن البرنامج التدريبي يتطلب التفرغ التام طوال فتره التدريب ، وسوف تبدأ ساعات التدريب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء ، وسيتم إجراء البرنامج بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة ويزرفورد ، والتأمين علي جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة ، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركاء ، وشهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة معتمدة من وزارة القوى العاملة.
وأوضح أن الطلبات تقدم باليد ، خلال المدة المشار إليها بديوان عام الوزارة بـ 3 شارع يوسف عباس ، الإدارة المركزية للتدريب المهني بالدور السادس، مرفق بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة ، وصورة من شهادة التخرج ، ولن تقبل أيه طلبات غير مستوفاة للشروط وذلك لجميع المحافظات.
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