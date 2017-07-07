أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في حي المسورة بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية، والتفجير الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا بمحافظة شمال سيناء، ما أدى إلى استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وقوف دولة الكويت إلى جانب السعودية ومصر وتأييدهم في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرار بلادهم، مشددا على موقف دولة الكويت الثابث والمناهض للعنف والإرهاب.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف البشرية وأمن العالم واستقراره.

وأعرب المصدر عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الشهداء متمنيا للمصابين الشفاء العاجل ومتضرعا إلى الباري عز وجل أن يحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما وأن يجنبهما كل سوء.