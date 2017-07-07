مجلس الوزراء يدين الهجوم الإرهابي الغاشم بجنوب رفح ويشيد بشجاعة رجال الجيش2017-07-07 15:37:34
أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الغاشم الذي حاولت عناصر تكفيرية تنفيذه اليوم الجمعة على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، مشيدا بشجاعة رجال القوات المسلحة في التصدي لهذا الهجوم، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطالنا البواسل، بعد أن تمكنوا من قتل عدد كبير من العناصر التكفيرية الآثمة، وتدمير جانب من العربات التي كانت تقلهم.
ونعى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ضحايا هذا الهجوم الإرهابي من رجال القوات المسلحة البواسل، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل، كما ثمن في الوقت ذاته التضحيات التي يبذلونها، في سبيل الذود عن حدود الوطن وحماية أمن المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، بما يساهم في وضع حد للدول الداعمة له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة، التي ترفضها الشرائع السماوية وتتنافى مع كل القيم الإنسانية.
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