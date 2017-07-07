ذكرت صحيفة “ذا اندبندنت” البريطانية ، اليوم ” الجمعة “، أن مجموعات من المتظاهرين حاصرت الفندق الذي تقيم به ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة “هامبورج” الألمانية، ولم تتمكن من حضور فعالية على هامش قمة مجموعة الـ20 التي بدأت أعمالها اليوم في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا.

ونقلت صحيفة “ذا اندبندنت” البريطانية، عن متحدث باسم الوفد الأمريكي قوله ، إن الوفد لم يتمكن من نقل ميلانيا ترامب إلى مقر الفعالية التي ينظمها زوج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة مجموعة العشرين، ولم تستطع الشرطة الألمانية إعطاء الوفد الأمريكي أي تصريح أمني لمغادرة مقر الإقامة.

وكان مالكولم ترنبول رئيس الوزراء الأسترالي الذي يشارك في اجتماعات قمة مجموعة الـ20 ، صرح في وقت سابق بأن الشرطة الألمانية تحرس الفندق الذي يقيم فيه بصحبة الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو، بعد أن تعرض الفندق لهجوم من قبل الحشود الغاضبة.

وطلبت الشرطة الألمانية، في وقت سابق اليوم، إمدادها بتعزيزات حتى تتمكن مواجهة محتجين ضد مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية.

وأعلنت السلطات الألمانية، أن 76 شرطيا على الأقل أصيبوا بجروح خلال مواجهات مع متظاهرين معارضين للقمة، وذلك إثر اندلاع أعمال عنف مباشرة بعد خروج تظاهرة تحمل شعار “مرحبا في الجحيم”.