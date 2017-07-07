أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إن المهمة الرئيسية لمجموعة “العشرين” يجب أن تكون إزالة الفجوات الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه إذا بذلت جميع الأطراف قصارى جهدها لتخفيف حدة التوتر ووقف سباق التسلح.

جاء ذلك في رسالة للبابا فرنسيس إلى المشاركين في قمة مجموعة “العشرين” المنعقدة حاليا في مدينة هامبورج الألمانية حدد فيها أولويات السياسة العالمية.

وطالب البابا فرانسيس ـ وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) الفضائية - زعماء الدول مساعدة الفقراء واللاجئين والمحرومين الذين فقدوا المأوى دون التمييز بينهم وفقا للقومية والجنس والدين.

وشدد فرانسيس على ضرورة تنشيط العمليات التي تسمح بحل هذه الأوضاع الثقيلة الخطيرة، خاصة ضمان حرية التنقل والحركة.

وبدأت أعمال القمة بلقاء رسمي بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وفود الدول المشاركة، في مركز معارض “ميسي”.

وتناقش القمة عددا من القضايا التي تحتل أولوية قصوى على الساحة العالمية خلال المرحلة الراهنة وعلى رأسها قضية استقرار الاقتصاد العالمي ومواصلة تنظيم أسواق المال وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتغير المناخ، والأمن المعلوماتي والتجارة الحرة والعمالة، فضلا عن تدفقات الهجرة واللاجئين إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب.