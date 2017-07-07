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ميركل تستقبل رؤساء قمة مجموعة العشرين وسط إجراءات أمنية مشددة
انجيلا ميركل والسيسي5

ميركل تستقبل رؤساء قمة مجموعة العشرين وسط إجراءات أمنية مشددة

2017-07-07 13:14:47
أ ش أ

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رؤساء دول ورؤساء حكومات قمه مجموعة العشرين الذين توافدوا تباعا على مقر المؤتمر بولايه هامبورج الألمانيه وسط إجراءات أمنية مشددة ومواجهات بين الشرطة متظاهرين.
وأعلنت شرطة هامبورج أن 100 من رجالها أصيبوا ليل الخميس - الجمعة أثناء اشتباكات بين متظاهرين قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين، فيما ذكر ناشطون أن العدد نفسه سجل في صفوف النشطاء بعد أن داهمتهم قوات الشرطة.
ومن المنتظر أن تقام ورشه عمل لمناقشة موضوعات من أبرزها مكافحة الإرهاب والنمو الاقتصادي وتحرير التجارة، فضلا عن قضايا دولية.
كما سيلتقى كل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الروسى بوتين على هامش القمة.

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