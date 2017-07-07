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الحكومة الهولندية: نائب رئيس الوزراء التركي غير مرحب به في البلاد
اردوغان - رجب طيب أردوغان - تركيا

الحكومة الهولندية: نائب رئيس الوزراء التركي غير مرحب به في البلاد

2017-07-07 12:58:55

قالت الحكومة الهولندية إن نائب رئيس الوزراء التركي طغرل توركيش “غير مرحب به” في هولندا، وذلك قبل أسبوع من زيارته التي كانت مقررة تزامنا مع الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب في تركيا.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية - في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” الفضائية اليوم الجمعة - أن حضور توركيش أو أي عضو آخر بالحكومة التركية “ليس مرغوبا فيه نظرا للظروف الراهنة في العلاقات الثنائية بين بلدينا”.
وكان توركيش ينوي المشاركة في حدث يحيي خلاله الأتراك في هولندا ذكرى “الانقلاب الفاشل” العام الماضي.
وقبيل الانتخابات العامة الهولندية في مارس الماضي، أبدت الحكومة عدم ترحيب بوزراء أتراك أرادوا دخول هولندا للترويج للاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين الجالية التركية، وبالفعل طردت وزيرا تركيا.
وقال البيان إن القرار الأخير “نتيجة طبيعية” لأحداث مارس.

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