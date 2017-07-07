تصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة الـ20 التي تحتضنها مدينة هامبورج الألمانية.

وسيعقد الرئيسان ترامب وبوتين وفقا لراديو (سوا) الأمريكي لقاء هو الأول بينهما منذ تولي ترامب منصب الرئاسة الأمريكية.

وقبيل اللقاء المرتقب، قال ترامب عبر حسابه على تويتر إنه يتطلع إلى اللقاءات التي سيعقدها مع قادة العالم ومن بينهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ،مشيرا إلى أن هناك الكثير مما سيتم مناقشته.

وقد وصل قادة مجموعة الـ20 إلى قاعة المؤتمرات في هامبورج للمشاركة في أعمال القمة التي تنعقد اليوم الجمعة وغدا السبت.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي يرافق ترامب في قمة هامبورج، قد أشار في تصريحات أمس الخميس إلى أن واشنطن “على استعداد لبحث إمكانية إرساء آليات مشتركة مع روسيا” من أجل استقرار سوريا.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب على هامش القمة أيضا بالرئيس الصيني شي جين بينغ ، حيث سيناقشان بشكل خاص ملف كوريا الشمالية.