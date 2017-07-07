رئيس وحدة مكافحة غسل الاموال: الشمول المالي يسهم بمكافحة الجرائم المالية2017-07-07 12:53:55
قال المستشار احمد سعيد خليل رئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب إن الاسواق المالية على مدار العقود الثلاثة الماضية شهدت تغيرا جذريا وتوسعا تبلور في رفع القيود التنظيمية على حركة رؤوس الاموال وسهولة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية.
وأضاف - فى كلمته امام منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذى ينظمة اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ - أنه على الرغم من أن هذه التغيرات ايجابية فى المجمل الا انها اقترنت بنوبات من الاضطرابات المالية المتكررة.
وأوضح المستشار خليل “شكلت تلك النوبات تهديدا ليس فقط للاقتصادات الوطنية والاقليمة بل للاقتصاد العالمي ، ونتيجة لذلك شكلت مجموعة العشرين مجلس الاستقرار المالي عام 2009 ” .
واضاف ” لابد من تبني الدول استراتيجة طموحة لتحقيق الشمول المالي فى الدول النامية والاقل نمو من خلال العمل على وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجمتع واستخدام الابتكارات التكنولوجية المصرفية ودعم المشرورعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الشمول المالي - توسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف - له اثار ايجابية كبيرة على الاستقرار المالي والاجتماعي ومكافحة الجرائم المالية والحد من مخاطرها خصوصا غسل الامال وتمويل الارهاب.
وقال خليل إن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب تستغل ما يتسم به النظام المالي حاليا من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ، كما تستغل الاختلافات بين التشريعات والنظم الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بين الدول.
وتابع ” توافر البنية التشريعية القوية للدول والرقابة المالية بما تشمله من ضوابط للحد من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب له عظيم الاثر على تعزيز النزاهة والاستقرار الماليين “
-
محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 2018
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال ...Fri, 07 Jul 2017 08:59:07 GMT
-
تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة والقتال داخل الأنفاق
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى مساء أمس تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة. ...Fri, 07 Jul 2017 10:01:54 GMT
-
مدير الكرة بـ«سموحة»: ننتظر خطاب «الكاف» بإيقاف النشاط فى السودان
أوضح عاطف حنفي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن إدارة النادي تنتظر خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن إيقاف النشاط الكروي ...Fri, 07 Jul 2017 07:58:57 GMT
-
إسرائيل تجيز لأعضاء الكنيست "اقتحام" المسجد الأقصى
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء الأربعاء، رفع الحظر المفروض على زيارة أعضاء الكنيست إلى باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن ...Thu, 06 Jul 2017 10:24:42 GMT
-
ترامب من وارسو: "نريد حلا سياسيا في سوريا"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يجب ألا يسمح لإيران بتحقيق أهدافها. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي أندجي دودا ...Thu, 06 Jul 2017 09:53:11 GMT
-
"التجارة": 52% زيادة في صادرات مصر لتركيا خلال 5 أشهرFri, 07 Jul 2017 09:32:55 GMT
-
«رفع كفاءة الطرق ودعم الإرهاب» أبرز اهتمامات كتاب الصحف المصريين
تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم “الجمعة” عددا من القضايا المهمة منها مشروعات رفع كفاءة الطرق ومحاربة الإرهاب القطري. ففي صحيفة “الأخبار” ، قال ...Fri, 07 Jul 2017 08:55:21 GMT
-
وزير الري يتلقى تقريرا حول مشروع قناطر أسيوط الجديدة
قال الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى إن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تلقى تقريرا مفصلا يوضح الانتهاء من تنفيذ ...Fri, 07 Jul 2017 08:32:45 GMT
-
الشأن المحلي يتصدر اهتمامات الصحف المصرية اليوم الجمعة
ففي صحيفة “الأخبار” وتحت عنوان “الحكومة تستعين بالأمم المتحدة لمواجهة الزيادة السكانية”، قالت الصحيفة “إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ...Fri, 07 Jul 2017 08:25:23 GMT