 Moheet on google
الجمعة 7 يوليو 2017 01:37 مساءً
روابط سريعة
رئيس المجلس الأوروبي يطالب بفرض عقوبات أممية على مهربي البشر
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

رئيس المجلس الأوروبي يطالب بفرض عقوبات أممية على مهربي البشر

2017-07-07 12:28:52
أ ش أ

طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الجمعة بفرض عقوبات أممية على مهربي البشر الذين ينقلون المهاجرين بصورة غير شرعية من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
وأضاف توسك - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - أن العقوبات يمكن أن تشمل تجميد الممتلكات ومنع السفر، موضحا أن تهريب البشر بات تجارة مربحة مكنت المهربين من السيطرة على أجزاء من ليبيا.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنه سيحث الدول أعضاء مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في هامبروج بألمانيا على السعي لفرض عقوبات، لكنه أشار إلى ما أسماه بـ”نفاق” بعض الدول الأعضاء قائلا “ليس لدينا الدعم” لهذه الإجراءات.
وطالب توسك الدول بـ”عدم الرحمة” أمام التهريب لأغراض إنسانية لأن الآلاف قد لقوا مصرعهم بالفعل بمعابر الصحراء وفي البحر المتوسط.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3