رئيس المجلس الأوروبي يطالب بفرض عقوبات أممية على مهربي البشر2017-07-07 12:28:52
طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الجمعة بفرض عقوبات أممية على مهربي البشر الذين ينقلون المهاجرين بصورة غير شرعية من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
وأضاف توسك - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - أن العقوبات يمكن أن تشمل تجميد الممتلكات ومنع السفر، موضحا أن تهريب البشر بات تجارة مربحة مكنت المهربين من السيطرة على أجزاء من ليبيا.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنه سيحث الدول أعضاء مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في هامبروج بألمانيا على السعي لفرض عقوبات، لكنه أشار إلى ما أسماه بـ”نفاق” بعض الدول الأعضاء قائلا “ليس لدينا الدعم” لهذه الإجراءات.
وطالب توسك الدول بـ”عدم الرحمة” أمام التهريب لأغراض إنسانية لأن الآلاف قد لقوا مصرعهم بالفعل بمعابر الصحراء وفي البحر المتوسط.
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