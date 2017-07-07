مصرفيون عرب: الاستقرار المالي يسهم فى دعم التنمية الاقتصادية2017-07-07 12:26:30
اكد مصرفون عرب أهمية الاستقرار المالي في دعم الاقتصاد والتنمية ،مشيرين إلى أن القطاع المصرفي يقوم بتمويل الاقتصاد العربي رغم انخفاض أسعار النفط والاضطرابات الأمنية والاقتصادية فى بعض الدول العربية.
وقال الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية فى كلمته أمام الجلسة الأولى لمنتدى تعزيز الاستقرار المالي الذي ينظمه الاتحاد فى شرم الشيخ اليوم الجمعة إن هناك العديد من المشاكل الأمنية الخطيرة التي تهز بلدانا عديدة فى المنطقة كان لها تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي العربي.
وأضاف الجراح أن المنطقة العربية تتطلب حاليا ترسيخ الاستقرار من خلال فتح الأسواق العربية واعتماد استرتيجية واضحة تصب فى مصلحة القطاع المصرفي والانفتاح على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر فرص عمل ما يجفف بعض المنابع التي يستفيد منها الارهاب.
من جهته، أكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فى كلمته،ان الاتحاد سعى من خلال العديد من الفعاليات الى تحييد القطاع المصرفي العربي عن الصراعات السياسية فى المنطقة وحصر نشاطه فى تعزيز التنمية.
وتابع ” القطاع المصرفي العربي يضم نحو 640 مصرفا تشكل 130% من حجم الناتج المحلي ،وبلغت الودائع لديه 1999 مليار دولار بنسبة 82% من حجم الاقتصاد العربي”.
وقال فتوح إن التفديرات تشير الى ان حجم الائتمان الذى ضخه القطاع الصرفي فى الاقتصاد العربي حتى نهاية العام 2016 بلغ حوالي 1.733 مليار دولار ما يشكل نحو 71% من الناتج المحلى العربي.
وأضاف فتوح:”بالنسبة لعام 2017 تشير البيانات الى تخطى أصول المصارف العربية 3.191 مليار دولار فى نهاية الربع الاول من العام الجاري”.
بدوره، أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي انمصري فى كلمته أهمية الاستقر المالي والذى يعنى استقرار الاقتصاد بشكل عام وتحقيق التنمية المستدامة.
واضاف أن البنوك المركزيةعلى مستوى العالم ينصب اهتمامها حاليا على أن يكون القطاع المصرفي قادرا على مواجهة أية مخاطر او تاثيرات سلبية على نمو الاقتصاد.مشيرا إلى أن نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر ركيزة أساسية فى تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب وخفض نسبة البطالة.
ولفت الى تبني البنك المركزي عدة مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى قطاع الصناعة والزراعة.
وفى كلمته ، حيا محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة البنوك المصرية لدعمها مستثمري قطاع السياحة فى شرم الشيخ.وقال فودة ان الاستقرار المالي عامل مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية.
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