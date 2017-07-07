أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تستهدف استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بالشركات التابعة لها في تنفيذ مشروعات تسهم في تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا والعلوم الحديثة لتحقيق صناعة وطنية متطورة وتنافسية .

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة نكستامب مصر لتكنولوجيا المعلومات في مجالات تطوير خدمات التوثيق الإلكترونية .

وأكد العصار حرص قطاع الإنتاج الحربي على تشجيع وتطوير البحث العلمي في مختلف المجالات لخلق بيئة عمل مشجعة للابتكار وتنفيذ خطط التطوير والبحوث عن طريق تحديث المراكز البحثية الموجودة وإنشاء مراكز بحثية متطورة تقوم على أحدث التكنولوجيات في كافة المجالات والتخصصات وهو الأمر الذي ينعكس بدوره إيجابياً على الاقتصاد القومي.

وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها وشركة نكستامب مصر في مجالات تطوير خدمات التوثيق الإلكترونية من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والمشروعات المشتركة والهادفة إلى نشر وتعميق ثقافة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، للوصول إلى منظومة اقتصادية حديثة أكثر تنافسية في مجال التوثيق الإلكتروني.

ومن جانبه قال المهندس علاء الدين عدلي – رئيس مجلس إدارة شركة نكستامب مصر – إن الشركة متخصصة في إبتكار وتصميم وتطوير وتقديم خدمات التوثيق الإلكترونية للمستندات وحماية الوثائق من التزوير وستقوم بتسويق هذا المشروع المشترك مع الإنتاج الحربي في مختلف الجهات بالدولة.. معرباً عن أهمية هذا التعاون المشترك في سد الفجوة التكنولوجية في مصر.