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سفير كازاخستان بالقاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية العلاقات الثنائية
وزارة الخارجية المصرية

سفير كازاخستان بالقاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية العلاقات الثنائية

2017-07-07 12:16:09
أ ش أ

بحث أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان لدي مصر مع السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية دعم العلاقات الثنائية والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية .
وذكر بيان وزعته سفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم أن كلا الجانبين بحثا مشاركة مصر في القمة الأولي حول العلوم والتكنولوجيا التي سوف تعقد يومي 10 و11 سبتمبر المقبل في استانا، فضلا عن الإسراع في التصديق علي دستور منظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي .
وأضاف أن بدر خلال لقائه بإيساغالييف أشاد بأنشطة كازاخستان خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ودورها النشط في منظمة التعاون الإسلامي ، فضلا عن مبادرات السلام التي يطرحها رئيس كازاخستان في مجال نزع السلاح النووي

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