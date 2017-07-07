أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم الجمعة أن المركزي لا يتدخل نهائيا في سوق الصرف، والتراجعات الأخيرة للدولار الأمريكي ناتجة عن زيادة التدفقات المالية للجهاز المصرفي.

وشدد نجم على أن السوق المصرفي الآن ” عرض وطلب” ، والتوقع بمزيد من الانخفاض للدولار متروك لآليات السوق.

وقال نجم - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ - إن الفترة من يوم الأحد إلى الخميس من الأسبوع الماضي بلغت فيها قيمة التدفقات النقدية على الجهاز المصرفي نتيجة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة أو التحويلات من الخارج أو التنازلات عن الدولار ما يقرب من 2 مليار دولار.

كما أكد نجم على أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة الليلة الماضية جاء للحد من زيادة معدلات التضخم، وتخفيف آثاره بعد تحريك أسعار الوقود، كما توقع ارتفاع القوة الشرائية للجنيه المصري بعد زيادة الفائدة وتزايد التدفقادت المالية على الجهاز المصرفي.