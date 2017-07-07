اجتمعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، مع خوسيه فيرى المدير العام للمعهد الأوروبي لدول حوض البحر المتوسط ، بحضور عدد من المؤسسات الإسبانية المؤثرة في الاقتصاد الأسباني والتي يستثمر بعضها فى مصر ، وذلك خلال مأدبة عشاء نظمها المعهد على شرف الوزيرة ، في إطار مشاركتها في منتدى كرانس مونتانا بمدينة برشلونة.

حضر الاجتماع مديرو وممثلو كل من شركة ميديترانيا كابيتال بارتنرز ، وبنك لاكايشا ، وشركة روكا ، إضافة إلى يحيى حليم رئيس مكتب التمثيل التجاري في برشلونة.

واستهل خوسيه فيري المدير العام للمعهد الأوروبي لدول حوض البحر المتوسط ، الاجتماع بالترحيب بزيارة الوزيرة إلى برشلونة ، مشيرا إلى أنها تعد أول زيارة رسمية لمسؤول مصرى رفيع المستوى منذ يناير 2011 ، موضحا أن المعهد يهدف إلى زيادة المشاركة بين دول حوض البحر المتوسط في المشروعات وتبادل الخبرات ، ومشيرا إلى أن المعهد يقوم بمساعدة الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر من الدول الأوروبية.

وأكد أن المعهد يعتزم تنظيم واستضافة مؤتمر في الربع الأخير من العام الحالى عن الاستثمار في مصر ، وأوجه التعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي ، بحضور ممثلين عن 28 دولة بالاتحاد الأوروبي وكبار الشخصيات الاقتصادية الاوروبية ، موضحا أن مصر دولة كبيرة في منطقة حوض البحر المتوسط.

وأكدت نصر أن مصر كونها دولة في حوض البحر المتوسط تسعى إلى إزالة أي حواجز تعيق استثمار دول الحوض لديها ، موضحة أن الحكومة تدرك أھمیة إدخال تدابیر إصلاح إضافیة رئیسیة لتحقیق الحمایة الاجتماعیة للفئات محدودي الدخل.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تحرص على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين ، واتخذت عدة تدابير لتسهيل إجراءات الاستثمار ، وإزالة الحواجز البيروقراطية ، وتحرير مناخ الأعمال ، من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري سليم ، وبيئة أعمال متقدمة.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني ، كما يتم دعمهما من خلال الشركاء فى التنمية مثل البنك الدولى والبنك الأوروبى للاعمار والتنمية ، والدخول فى مشروعات مشتركة معهما ، ومن المنتظر أن يلعب الاستثمار بقيادة القطاع الخاص دورا حاسما في رفع مستوى القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

ودار حوار بين الوزيرة ومديري وممثلي المؤسسات الأسبانية ، والذين أعربوا عن ثقتهم في الاقتصاد المصري ، والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال دانيال فيناس ممثل شركة ميديترانيا كابيتال بارتنرز ، إن شركته تعمل في قطاع الخدمات المالية ، وتدير أكثر من 220 مليون يورو من الأصول عبر صندوقين استثماريين يستثمران في شمال افريقيا ، وقد ساهمت الشركة في تقديم المزيد من الفرص إلى المجتمع الدولي من خلال توفير فرص وفوائد فريدة من نوعها لاستثمارات شمال أفريقيا ، معربا عن رغبة شركته في الاستثمار فى مصر ، مع اعتزامها زيادة رأس مالها إلى 300 مليون يورو ، مشيرا إلى أن الشركة قامت مؤخرا بإرسال فريق منها إلى مصر للاطلاع على الفرص الاستثمارية ، كما سيزور مصر وفد رفيع المستوى من الشركة قريبا لبحث كافة المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها.

وقال فرانسيكو رود رجيس نائب رئيس العمليات لشؤون الشركات ببنك لاكايشا ، إنه يوجد مكتب تمثيل للبنك في مصر ، وهو ما يؤدى إلى تسهيل عمل الشركات الإسبانية العاملة في مصر ، وموافاتهم بالمعلومات المتاحة عن السوق المصرية.

وقال ميجل انخيل العضو المنتدب ونائب رئيس شركة روكا ، إن شركته تستثمر فى مصر في الأدوات الصحية وتأسست عام 1917، وتعتزم التوسع خلال المرحلة المقبلة بإنشاء مصنع جديد لها في مدينة 6 أكتوبر.