الفقي: رفع سعر الفائدة يهدف لتقليل السيولة المالية2017-07-07 12:02:09
شدد الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة على ضرورة وجود تناغم وتنسيق بين السياستين النقدية والمالية في الدولة لتجنب التضخم وزيادة الأسعار، واصفا زيادة سعر فائدة الإقراض والإيداع بأنها “سياسة نقدية متشددة”.
وأشار الفقي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن زيادة سعر الفائدة يهدف لتقليل الاستهلاك وتقليل كمية السيولة المالية المملوكة لمواطنين لخفض الأسعار وتقليل معدل التضخم من خلال سحب الأموال من التداول.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قد أعلنت مساء أمس الخميس، عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 18,75 % والإقراض بنسبة 19,97% بمقدار 200 نقطة .
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