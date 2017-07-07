أكدت قناة “اكسترا نيوز” الفضائية أن الحادث الإرهابي الذي تم احباطه اليوم بمحافظة شمال سيناء قد أسفر عن استشهاد 10 من عناصر القوات المسلحة.

وأفادت القناة في نبأ عاجل اليوم الجمعة، أن الهجوم الإرهابي قد أسفر عن استشهاد العقيد أحمد منسي و9 مجندين أخرين.

وكان المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي قد أعلن في بيانا له صباح اليوم أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء قد تمكنت من إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.

وأشار إلى أن عمليات التصدي قد أسفرت عن مقتل “40” إرهابي واستشهاد وإصابة 26 فرد من القوات المسلحة، بالإضافة إلى تدمير 6 عربات تابعين للعناصر الإرهابية.