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المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 26 فرد من القوات المسلحة في هجوم إرهابي
المتحدث العسكري - العقيد تامر الرفاعي
المتحدث العسكري - العقيد تامر الرفاعي

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 26 فرد من القوات المسلحة في هجوم إرهابي

2017-07-07 11:26:39
متابعات

نجحت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء في إحباط هجوم إرهابي لعناصر تكفيرية على بعض نقاط التمركز بمنطقة جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء.
وأعلن المتحدث العسكري العقيد أ.ح تامر الرفاعي في بيانا له صباح اليوم الجمعة، أسفر الحادث عن مقتل أكثر من عدد (40) فرد تكفيرى وتدمير عدد (6) عربة وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة عدد (26) فرد من أبطال القوات المسلحة وجارى تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية .

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