أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال بذكرى مرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية.

وأوضح عبد الحميد من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية ايوم الجمعة على هامش مشاركته بـ”الماراثون” في إطار الاحتفال بالعيد القومي للقاهرة، أن هذه الفعاليات يعتبر دليل على استقرارها وأمانها وهدوئها، مضيفا أن القاهرة تفتح ذراعيها لاستقبال السائحين.

وأعلن أنه تزامنا مع احتفالات القاهرة، هناك العديد من المشاريع والانجازات التي سوف يتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المحافظة قد اتفقت مع وكالة التنمية الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة بتكلفة 15 مليون يورو.

وأضاف أن القاهرة بها 122 منطقة عشوائية من بينهم 46 منطقة خطرة وتم تقسيمها إلى درجتين، وذكر أنه بنهاية العام القادم 2018 سيتم نقل أهالي المناطق ذات خطورة الدرجة الأولى وتبلغ حوالي 15 منطقة إلى 14 منطقة جديدة تحتوي على 63 ألف شقة.

وأشار إلى أنه هناك 31 منطقة عشوائية ذات درجة خطورة ثانية سيتم هدمها وإعادة بنائها.