محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 20182017-07-07 10:56:23
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال بذكرى مرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية.
وأوضح عبد الحميد من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية ايوم الجمعة على هامش مشاركته بـ”الماراثون” في إطار الاحتفال بالعيد القومي للقاهرة، أن هذه الفعاليات يعتبر دليل على استقرارها وأمانها وهدوئها، مضيفا أن القاهرة تفتح ذراعيها لاستقبال السائحين.
وأعلن أنه تزامنا مع احتفالات القاهرة، هناك العديد من المشاريع والانجازات التي سوف يتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المحافظة قد اتفقت مع وكالة التنمية الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة بتكلفة 15 مليون يورو.
وأضاف أن القاهرة بها 122 منطقة عشوائية من بينهم 46 منطقة خطرة وتم تقسيمها إلى درجتين، وذكر أنه بنهاية العام القادم 2018 سيتم نقل أهالي المناطق ذات خطورة الدرجة الأولى وتبلغ حوالي 15 منطقة إلى 14 منطقة جديدة تحتوي على 63 ألف شقة.
وأشار إلى أنه هناك 31 منطقة عشوائية ذات درجة خطورة ثانية سيتم هدمها وإعادة بنائها.
-
محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 2018
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال ...Fri, 07 Jul 2017 08:59:07 GMT
-
تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة والقتال داخل الأنفاق
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى مساء أمس تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة. ...Fri, 07 Jul 2017 10:01:54 GMT
-
مدير الكرة بـ«سموحة»: ننتظر خطاب «الكاف» بإيقاف النشاط فى السودان
أوضح عاطف حنفي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن إدارة النادي تنتظر خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن إيقاف النشاط الكروي ...Fri, 07 Jul 2017 07:58:57 GMT
-
إسرائيل تجيز لأعضاء الكنيست "اقتحام" المسجد الأقصى
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء الأربعاء، رفع الحظر المفروض على زيارة أعضاء الكنيست إلى باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن ...Thu, 06 Jul 2017 10:24:42 GMT
-
ترامب من وارسو: "نريد حلا سياسيا في سوريا"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يجب ألا يسمح لإيران بتحقيق أهدافها. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي أندجي دودا ...Thu, 06 Jul 2017 09:53:11 GMT
-
"التجارة": 52% زيادة في صادرات مصر لتركيا خلال 5 أشهرFri, 07 Jul 2017 09:32:55 GMT
-
«رفع كفاءة الطرق ودعم الإرهاب» أبرز اهتمامات كتاب الصحف المصريين
تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم “الجمعة” عددا من القضايا المهمة منها مشروعات رفع كفاءة الطرق ومحاربة الإرهاب القطري. ففي صحيفة “الأخبار” ، قال ...Fri, 07 Jul 2017 08:55:21 GMT
-
وزير الري يتلقى تقريرا حول مشروع قناطر أسيوط الجديدة
قال الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى إن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تلقى تقريرا مفصلا يوضح الانتهاء من تنفيذ ...Fri, 07 Jul 2017 08:32:45 GMT
-
الشأن المحلي يتصدر اهتمامات الصحف المصرية اليوم الجمعة
ففي صحيفة “الأخبار” وتحت عنوان “الحكومة تستعين بالأمم المتحدة لمواجهة الزيادة السكانية”، قالت الصحيفة “إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ...Fri, 07 Jul 2017 08:25:23 GMT