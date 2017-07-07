 Moheet on google
الجمعة 7 يوليو 2017 01:39 مساءً
روابط سريعة
مقتل فلسطيني دهسه مستوطن في بيت لحم
قوات الاحتلال الإسرائيلى

مقتل فلسطيني دهسه مستوطن في بيت لحم

2017-07-07 11:38:19

قتل شاب فلسطيني اليوم الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها بعد دهسه من قبل مستوطن بالقرب من بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.
وذكرت مصادر محلية، نقلا عن شهود أن الشاب عمر أحمد أبو غليون ويعمل بائعا للقهوة، دهسه مستوطن أثناء قطعه الشارع الالتفافي قرب بلدة الخضر ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مستشفى “شعاري تصيدق” الاحتلالي حيث أعلن وفاته.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3