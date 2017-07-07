قتل شاب فلسطيني اليوم الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها بعد دهسه من قبل مستوطن بالقرب من بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، نقلا عن شهود أن الشاب عمر أحمد أبو غليون ويعمل بائعا للقهوة، دهسه مستوطن أثناء قطعه الشارع الالتفافي قرب بلدة الخضر ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مستشفى “شعاري تصيدق” الاحتلالي حيث أعلن وفاته.