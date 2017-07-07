"التجارة": 52% زيادة في صادرات مصر لتركيا خلال 5 أشهر2017-07-07 11:22:43
صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية للسوق التركي سجلت زيادة كبيرة خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مايو من العام الجارى بنسبة 52% ، لتبلغ 837.2 مليار دولار مقارنةً بــ549.4 خلال نفس الفترة من العام الماضى.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير صادر عن مكتب التمثيل التجاري المصرى في اسطنبول حول تطور العلاقات التجارية بين مصر وتركيا والذى استعرض مؤشرات التبادل التجارى بين البلدين وأهم بنود السلع المصدرة والمستوردة بين مصر وتركيا.
وأضاف قابيل - في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم - أن جهود المكتب التجاري في اسطنبول ساهمت في خفض قيمة الواردات المصرية من تركيا بنسبة 26% حيث وصلت إلى 890.1 مليون دولار ، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ومن جانبه ، قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري إن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات التركية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مايو من العام الجارى قد تضاعف ليصل إلي 94.1% مقارنة بـ45.7% خلال نفس الفترة من عام 2016.
وأضاف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن المكتب التجاري قد بذل جهودا كبيرة للترويج للشركات المصرية المصدرة للسوق ، مشيرا إلى أن أبرز المنتجات التي جاءت على رأس الصادرات المصرية إلى السوق التركي تتضمن البولي بروبلين ، والأقمشة (الجينز) ، وأقمشة بوليستر ، وأسود الكربون ، وسماد اليوريا.
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