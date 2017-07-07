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"الاحصاء": الانتهاء من مرحلة الجودة لتعداد السكان الثلاثاء القادم
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ‎

"الاحصاء": الانتهاء من مرحلة الجودة لتعداد السكان الثلاثاء القادم

2017-07-07 10:34:20
أ ش أ

أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الجهاز يقوم حاليا بمرحلة الجودة لحصر السكان والتى تعد ضمن مراحل التعداد العام للمباني والسكان والمنشات لعام 2017 ، مشيرا إلى أنه سيتم الإنتهاء من هذه المرحة يوم الثلاثاء المقبل .
وأوضح الجندي - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أنه حتى مساء أول أمس ” الأربعاء” تم إدخال بيانات مليون و200 الف نسمة على الأجهزة الاليكترونية .
وأشار الى أن هناك بعض البيانات المغلوطة التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم دقة البيانات التى قام الجهاز بجمعها ويشكك فى مصداقيتها وطريقة جمع البيانات ، فى حين لم ينته الجهاز بعد من مرحلة الجودة لحصر السكان ، ولم تتوافر المعلومات النهائية حتى الان ، مطالبا بتحرى الدقة فى نشر المعلومات المتعلقة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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