أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الجهاز يقوم حاليا بمرحلة الجودة لحصر السكان والتى تعد ضمن مراحل التعداد العام للمباني والسكان والمنشات لعام 2017 ، مشيرا إلى أنه سيتم الإنتهاء من هذه المرحة يوم الثلاثاء المقبل .

وأوضح الجندي - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أنه حتى مساء أول أمس ” الأربعاء” تم إدخال بيانات مليون و200 الف نسمة على الأجهزة الاليكترونية .

وأشار الى أن هناك بعض البيانات المغلوطة التى تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم دقة البيانات التى قام الجهاز بجمعها ويشكك فى مصداقيتها وطريقة جمع البيانات ، فى حين لم ينته الجهاز بعد من مرحلة الجودة لحصر السكان ، ولم تتوافر المعلومات النهائية حتى الان ، مطالبا بتحرى الدقة فى نشر المعلومات المتعلقة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.