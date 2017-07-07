تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم “الجمعة” عددا من القضايا المهمة منها مشروعات رفع كفاءة الطرق ومحاربة الإرهاب القطري.

ففي صحيفة “الأخبار” ، قال الكاتب الصحفي جلال دويدار تحت عنوان ” خطة عاجلة لعلاج أخطار طريق الساحل” : “إنه عندما كتبت عن مشروع توسيع وتجديد طريق الساحل الشمالي الغربي الممتد من الكيلو ٢١ وحتي مارينا العلمين يوم الاثنين الماضي.. حرصت أن أكون عادلاً وموضوعيا، جري ذلك في تناولي للسلبيات والإيجابيات التي ارتبطت باستخدامه.. قلت إن الطريق رائع فيما يتعلق بالنواحي الإنشائية ولكن المشكلة التي كانت محل شكاوى ومصدراً للحوادث المميتة تركزت في عدم استكمال الخدمات الملحقة،

هذه الخدمات تشمل الفتحات والممرات الجانبية التي تسهل علي المواطنين الدخول والخروج إلي القري السياحية بالإضافة إلى عدم استكمال الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي التي تمنع عبور السيارات وما يترتب علي ذلك من حوادث”.

وأضاف “أنه لا يمكن الحديث عن مشاكل وحوادث الطريق الساحلي الغربي الجديد بعد التطوير والتحديث ونقص الخدمات.. دون لفت النظر إلى القصور في تقديم الخدمات المرورية اللازمة.. أدي عدم الاهتمام بتوفير هذه الخدمات إلي تجاوزات في السرعة والعبور العشوائي للطريق وهو ما يؤدي إلي الصدامات المميتة للسيارات”.

وأشار الكاتب إلى أن “اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وفي إطار جهوده لتوفير الأمن والأمان للمواطنين سوف يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.

وتحت عنوان “من دويلة إلى تنظيم إرهابي ” قال الكاتب خالد ميري في صحيفة “الأخبار”: “إن دولة عربية صغيرة اختار حكامها شق الصف العربي.. بحثوا عن دور ومكانة غير موجودة فأنفقوا ملياراتهم في دعم وتمويل الإرهاب في كل المنطقة، ومع الوقت تحولت الدويلة إلي “تنظيم الحمدين”‬ الراعي الأول للإرهاب في المنطقة والعالم.. حاكم التنظيم (‬الصغير) ارتمى في أحضان إيران وتركيا وإسرائيل، ويدفع دم قلب بلاده من أجل مكان في حضن العم سام”.

واضاف: “دول المقاطعة العربية الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين منحتهم الفرصة وراء الأخرى، فتحت أمامهم أبواب التوبة والعودة للصف العربي، لكنهم يصرون علي أن يتوضؤوا بدماء الضحايا الأبرياء، وأن يحتضنوا علي أرضهم كل قاتل وغادر وسافك للدماء”.

وأشار إلى أن الكويت الشقيقة بذلت كل جهدها لإقناعهم بالرجوع عن غيهم والالتزام بالطلبات المشروعة لدول المقاطعة العربية، لكنهم استغلوا وقت المفاوضات في المحاورة والمناورة ومحاولة شراء الذمم والنفوس والحكومات من الشرق إلي الغرب، اعتادوا علي الحصول علي ما يريدون بالرشاوي والطرق الملتفة، يكرهون الحقيقة والصراحة لأنها تعيد حكام التنظيم لأرض الواقع، مجرد أقزام يملكون بعض الأموال.. ينكرون علي شعبهم الشقيق حقه في الرخاء والتمتع بثرواته ويبعثرون المليارات علي موائد قمار السياسة العالمية.

وقال الكاتب: “الصبر العربي بلغ نهايته، والعالم يترقب وينتظر إعلان كلمة النهاية لكل من يدعمون ويمولون الإرهاب.. الرئيس الأمريكي ترامب أكد للرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم الأمريكي الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.. ودول أوروبا لم يعد لديها ما تقوله دفاعا عن المراوغة القطرية وإصرار تنظيم (‬الحمدين) علي دفع عجلة الشر في المنطقة حتي حافة الهاوية”.

وأضاف: “القاهرة احتضنت اجتماع رؤساء مخابرات مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وفي اليوم التالي اجتمع وزراء خارجية الدول الأربع ليصدروا بياناً مشتركاً حاداً وقاطعاً، حان وقت النهاية وإسدال الستار علي كل الدول الداعمة للإرهاب.. هذا وقت الحسم كما أكد وزير الخارجية سامح شكري، لقد دفعت مصر الثمن غاليا من دم أولادها في الحرب علي الإرهاب، والدم المصري لن يذهب هدرا، ولن نقف متفرجين علي من يمولون ويدعمون ويوفرون الغطاء السياسي للإرهاب”.

وتابع: “باب التسامح مع الدور التخريبي لتنظيم (‬الحمدين) تم إغلاقه بالضبة والمفتاح، مصر ودول المقاطعة تحرص علي العلاقات الايجابية بين كل الشعوب العربية بما فيها شعبنا الشقيق الذي ابتلاه الله بحكم (تنظيم الحمدين).. ولكن هذا وقت إجراءات حاسمة جديدة سيتم إعلانها تباعا لمعاقبة وحصار حكومة التنظيم وليس الشعب الشقيق، سنسير في الطريق إلي نهايته حتي هدم خيمة الإرهاب فوق رأس (‬الحمدين)”.

وأكد الكاتب “أنه لا تصالح علي الدم”، مشيرا إلى “أن الحقائق التي تتكشف كل يوم عن حجم جرائم تنظيم (الحمدين) تفوق الخيال.. حكومة التنظيم تآمرت مع إسرائيل ضد مصر، دفعت بالمال والسلاح لشقيقها تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، رعت كل تنظيمات الإرهاب من ليبيا وسوريا إلي اليمن والعراق.. وامتد شرها ليصل لقلب أوروبا”.

وختم الكاتب قائلا :إن ثورة غضب الشعب المصري هذه المرة كالسيل الجارف ستجتاح في طريقها كل محاولة للتصالح أو نسيان الدم الذي سال علي يد تنظيم “‬الحمدين”.. الشعب المصري لا يترك ثأره، لا ينسي من تآمر وخان وباع، الدم الغالي في رقبة الأمير الصغير وعصابة التنظيم، وسيدفعون الثمن، وإن غداً لناظره قريب .