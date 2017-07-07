نفت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة ما تردد من أنباء عن اعترض روسيا على إدانة مجلس الأمن للتجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وقالت البعثة الروسية - في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم ) - ” هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة .. و كما ورد على لسان نائب الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، فإن الوفد الروسي لا يمكن أن يوافق على تعريف الصاروخ الباليستي المذكور في التجربة على أنه عابر للقارات”.

وأضاف البيان أن البعثة استندت إلى نتائج أعلنتها وزارة الدفاع الروسية من خلال منظومة الرصد التي تملكها للتحذير من هجوم صاروخي، حيث أفادت بأن ما تم استخدامه في التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بيونج يانج في 4 يوليو كان صاروخا بالستيا متوسط المدى وليس عابرا للقارات.

وأوضح البيان أنه انطلاقا من هذه المعلومات قامت روسيا بتحذير الولايات المتحدة الأمريكية كونها هي من تصوغ مشروع البيان الذي يدين كوريا الشمالية وطلبت منها تعديل الصياغة لعدم دقة المعلومات الواردة في البيان الأممي وليس رفضه بالمجمل.