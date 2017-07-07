قالت وزارة الداخلية أنه جاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط الجناة في واقعة تبادل إطلاق النيران بين مسلحين وأفراد تمركز أمني أعلى محور 26 يوليو .

وأضاف مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه أثناء تواجد النقيب عاطف محمد مصري الضابط بالإدارة العامة للمرور بالسيارة رقم ب١٢/٥٣٢١ شرطة قيادة المجند عبد الرحمن محمد وبرفقة المجند يوسف سطوحي بالسلاح الآلي والمجند محمد داوود فرج بالسلاح الخرطوش في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان منزل الطريق الصحراوي اتجاه الاسكندرية، فوجئوا بقيام بعض الأشخاص المسلحين داخل سيارة ميكروباص بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعها إلى تبادل إطلاق النار مع المسلحين الذين فروا هاربين.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة قائد السيارة المجند عبد الرحمن محمد بطلق ناري بالفخذ الأيسر والذراع الأيمن وإصابة المواطن محمد ربيع بطلق ناري بالجانب الأيمن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.