أبرمت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الخميس بالعاصمة، اتفاقية قرض مع البنك التجاري بقيمة 130 مليون دينار تونسي لتمويل برنامج صيانة محركات الطائرات وتجديدها.

وتبلغ مدة سداد هذا القرض الذى سيتم صرفه على سنتين، 5 سنوات بنسبة فائدة السوق المالية تضاف إليها نسبة 5ر1 بالمائة.

وأفاد المدير العام لشركة الخطوط التونسية الياس المنكبي، أن ابرام عقد القرض يعكس ارادة الجهاز البنكي ممثلا في التجاري بنك وشركائه في المساهمة في تطوير مجال النقل الجوي عبر مساندة الناقلة الوطنية.

وأشار، الى أن هذا التمويل سيعزز امكانيات الشركة في تفادي تأخير مواعيد الرحلات وتحسين معايير السلامة، في ظل تسجيل الشركة لنمو فى رحلاتها بنسبة 30 بالمائة خلال موسم الصيف الحالي، مقارنة مع صيف 2016.