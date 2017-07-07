مسئول أمني عراقي: داعش يلجأ للانتحاريين لوقف تقدم القوات العراقية بالموصل2017-07-07 00:23:16
أكد اللواء اللواء سامي العريضي من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن تنظيم داعش يلجأ للعمليات الانتحارية لوقف تقدم القوات العراقية بالموصل .
وقال العريضي - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الخميس - ” إن مقاتلي التنظيم ينتظرون وصول القوات العراقية إليهم ثم يفجرون أنفسهم وأنهم “لا يستطيعون فعل شيء أكثر من هذا” .
وأضاف أنهم يتقدمون لعرقلة القوات وليس للتشبث بأرض أو استعادة مواقع أخرى لأن نهايتهم واضحة للجميع وهم مقتنعون أن هذه هي نهايتهم .
وأشار المسئول الأمني العراقي أيض إلى أن مقاتلي داعش يفجرون على نحو متزايد مواد ناسفة بين المدنيين الفارين صوب قوات الأمن بل إنهم يستخدمون النساء دروعا بشرية .
-
إسرائيل تجيز لأعضاء الكنيست "اقتحام" المسجد الأقصى
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء الأربعاء، رفع الحظر المفروض على زيارة أعضاء الكنيست إلى باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن ...Thu, 06 Jul 2017 10:24:42 GMT
-
ترامب من وارسو: نريد حلا سياسيا في سوريا - محيط
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يجب ألا يسمح لإيران بتحقيق أهدافها. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره…Thu, 06 Jul 2017 09:53:11 GMT
-
رئيس امتحانات الثانوية: إعلان النتيجة نهاية الشهر الحالي
أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي أنه وفقًا لما رصده من سير عملية التصحيح بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية فإنه ...Wed, 05 Jul 2017 10:58:37 GMT
-
استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا
استقرت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي خلال التعاملات اليوم /الأربعاء/،في حين ارتفعت عالميا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب ...Wed, 05 Jul 2017 10:42:23 GMT
-
استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما دون ١٨جنيها
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا لليوم الثالث على التوالي أمام الجنيه المصري وتفاوتا طفيفا بين البنوك بعد فترة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم ...Wed, 05 Jul 2017 10:26:14 GMT
-
"البترول": وفرنا احتياجات "الكهرباء" من الوقود خلال الموجة الحارة
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تأمين احتياجات جميع محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود ...Wed, 05 Jul 2017 07:57:53 GMT
-
خبز السن "الردة"
... - يُضاف خليط الخميرة إلى خليط الدقيق مع الاستمرار في العجن على سرعة متوسطة حتى تتداخل المكونات. - يُضاف باقي مقدار الماء تدريجياً مع الاستمرار في العجن حتى يُصبح ...Thu, 06 Jul 2017 18:31:17 GMT
-
التضامن: صرف الدعم النقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" مع الزيادة 10 يوليو
أعلنت نيفين القباج مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية من العاشر من شهر ...Wed, 05 Jul 2017 09:11:48 GMT
-
"تنظيم الكهرباء": ترشيد الاستهلاك ينقل المواطنين للشرائح الأقل
قال الدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس المؤسس لمرفق جهاز تنظيم الكهرباء، إنه بمجرد ترشيد المواطن استهلاكه سينتقل أتوماتيكيا للشرائح الأقل، موضحا أنه يمكن للمواطنين ...Thu, 06 Jul 2017 18:31:33 GMT