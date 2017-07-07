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غدا.. وزير الخارجية الألماني يلتقي نظيره الأمريكي على هامش قمة العشرين
وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل

غدا.. وزير الخارجية الألماني يلتقي نظيره الأمريكي على هامش قمة العشرين

2017-07-07 00:20:01

يلتقي وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، مساء غد الجمعة، نظيره الأمريكي ريكس تيرلسون، وذلك على هامش قمة قادة مجموعة العشرين التي ستبدأ فعالياتها غدا.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الألمانية أن اللقاء سوف يتضمن مناقشة موقف الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، فضلا عن الأزمة الأوكرانية والأوضاع في سوريا.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتمعت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم قبل القمة المرتقبة غدا في مدينة هامبورج، حيث ناقشا - بحسب متحدث باسم الحكومة الألمانية - قضايا كوريا الشمالية والشرق الأوسط والصراع في شرق أوكرانيا ومواضيع قمة مجموعة العشرين.

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