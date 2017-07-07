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مسئول أمني عراقي: داعش يلجأ للانتحاريين لوقف تقدم القوات العراقية بالموصل
داعش

مسئول أمني عراقي: داعش يلجأ للانتحاريين لوقف تقدم القوات العراقية بالموصل

2017-07-07 00:16:22

أكد اللواء اللواء سامي العريضي من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن تنظيم داعش يلجأ للعمليات الانتحارية لوقف تقدم القوات العراقية بالموصل .
وقال العريضي - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الخميس - ” إن مقاتلي التنظيم ينتظرون وصول القوات العراقية إليهم ثم يفجرون أنفسهم وأنهم “لا يستطيعون فعل شيء أكثر من هذا” .
وأضاف أنهم يتقدمون لعرقلة القوات وليس للتشبث بأرض أو استعادة مواقع أخرى لأن نهايتهم واضحة للجميع وهم مقتنعون أن هذه هي نهايتهم .
وأشار المسئول الأمني العراقي أيض إلى أن مقاتلي داعش يفجرون على نحو متزايد مواد ناسفة بين المدنيين الفارين صوب قوات الأمن بل إنهم يستخدمون النساء دروعا بشرية .

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