لقي خمسة جنود بالجيش الليبي مصرعهم وأصيب 18 آخرون،جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها «التنظيمات الإرهابية» بمحيط مستشفى الجمهورية وفندق النوران بمنطقة الصابري وأخريبيش في مدينة بنغازي.

وأكدت مصادر عسكرية وطبية ليبية، اليوم الخميس، أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، تسلم 5 قتلى و18 جريحًا من قوات الجيش الليبي قضوا جراء الألغام الأرضية التي زرعتها «التنظيمات الإرهابية» بمحيط مستشفى الجمهورية وفندق النوران بمنطقة الصابري وأخريبيش في مدينة بنغازي .

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط»، إن الجرحى الذين استقبلهم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تراوحت إصاباتهم بين «المتوسطة» و«الحرجة»، وجرى إيواؤهم بالمستشفى لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة