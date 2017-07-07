 Moheet on google
الجمعة 7 يوليو 2017 01:16 صباحاً
روابط سريعة
23 قتيلا وجريحا من الجيش الليبي جراء الألغام الأرضية
قوات من الجيش الليبي

23 قتيلا وجريحا من الجيش الليبي جراء الألغام الأرضية

2017-07-07 00:13:00

لقي خمسة جنود بالجيش الليبي مصرعهم وأصيب 18 آخرون،جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها «التنظيمات الإرهابية» بمحيط مستشفى الجمهورية وفندق النوران بمنطقة الصابري وأخريبيش في مدينة بنغازي.
وأكدت مصادر عسكرية وطبية ليبية، اليوم الخميس، أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، تسلم 5 قتلى و18 جريحًا من قوات الجيش الليبي قضوا جراء الألغام الأرضية التي زرعتها «التنظيمات الإرهابية» بمحيط مستشفى الجمهورية وفندق النوران بمنطقة الصابري وأخريبيش في مدينة بنغازي .
وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط»، إن الجرحى الذين استقبلهم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تراوحت إصاباتهم بين «المتوسطة» و«الحرجة»، وجرى إيواؤهم بالمستشفى لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3