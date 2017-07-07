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التعبئة والإحصاء: مد مهلة تحديث بطاقات التموين لمدة شهر
اللواء ابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء

التعبئة والإحصاء: مد مهلة تحديث بطاقات التموين لمدة شهر

2017-07-07 00:07:34

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيتم البدء فى اخر مرحلة من حصر التعداد السكاني العام وهى حصر خصائص المنشآت الإقتصادية، السبت المقبل، موضحا أنه سيتم حصر كافة المنشآت بدا من الكشك حتى المصانع الإنتاجية الكبرى.

وأضاف ” الجندي ” فى مداخلة هاتفية فى برنامج ” 90 دقيقة ” المذاع على قناة ” المحور “، أنه تم مد مهلة تحديث بيانات المواطنين ببطاقات التموين شهر آخر ، مناشدا المواطنين بسرعة تحديث البيانات من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين .

وأكد “الجندي”، على أن تحديث المواطنين للبطاقة التموين يمكنهم من الإستفادة من القرارات التى اتخذتها الدولة المتمثلة فى ارتفاع حصة الفرد التموينية إلى 50 جنيها.
التعبئة والإحصاء: مد مهلة تحديث بطاقات التموين لمدة شهر ..فيديو الخميس 06/يوليه/2017 - 11:12 م اللواء أبو بكر الجندي توك شو قال اللواء أبو بكر الجندي ، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيتم البدء فى اخر مرحلة من حصر التعداد السكاني العام وهى حصر خصائص المنشآت الإقتصادية، السبت المقبل، موضحا أنه سيتم حصر كافة المنشآت بدا من الكشك حتى المصانع الإنتاجية الكبرى. وأضاف ” الجندي ” فى مداخلة هاتفية فى برنامج ” 90 دقيقة ” المذاع على قناة ” المحور “، أنه تم مد مهلة تحديث بيانات المواطنين ببطاقات التموين شهر آخر ، مناشدا المواطنين بسرعة تحديث البيانات من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين . وأكد “الجندي”، على أن تحديث المواطنين للبطاقة التموين يمكنهم من الإستفادة من القرارات التى اتخذتها الدولة المتمثلة فى ارتفاع حصة الفرد التموينية إلى 50 جنيها.

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